俳優・大竹しのぶが５日、東京・日本青年館ホールで、ミュージカル「ＧＹＰＳＹ」（６〜２４日まで）の取材会と公開通し稽古をＫＥＹＴＯＬＩＴの井上瑞稀らと行った。アメリカに実在したストリッパーの回顧録を基に、娘２人をショービジネスに売り込む母親（大竹）の姿を描く。大竹にとっては３年ぶりの再演で、井上とは初共演となる。大竹は、稽古の話題で、キャストも舞台転換を行うとしつつ「私が座るソファの敷物を