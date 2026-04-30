【モデルプレス＝2026/04/30】SixTONESによるTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）が4月29日に放送された。嵐の二宮和也がゲスト出演し、両グループの共通点で盛り上がる場面があった。【写真】ニノ＆スト、“仲良くなる旅”の1コマ◆SixTONES、嵐との共通点に喜び本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃ