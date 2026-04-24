混雑する国道23号の橋渡し三重県鈴鹿市内で整備が進められていた県道54号鈴鹿環状線の「磯山バイパス」II期工区が、2026年3月19日に開通しました。平成27年（2015年）2月に開通した磯山バイパスI期工区と合わせた全線が利用可能になりました。鈴鹿環状線は、伊勢鉄道 鈴鹿駅の近くにある鈴鹿市中心部の神戸から伊勢湾近くの磯山にかけて、市西部に弧を描くように敷設された延長約22kmの道路です。県道54号線として三重県が