オーダーメイドスーツブランド「KASHIYAMA」と光文社の月刊女性誌3誌による「オーダーforMe♡プロジェクト―“似合う”を超える、オーダーメイド―」と、そのロゴデザインが発表された。 【写真】『CLASSY.』5月号（光文社） 「KASHIYAMA」と光文社の月刊女性誌3誌『CLASSY.』『VERY』『STORY』は「最高のオーダースーツをすべての人へ」とい