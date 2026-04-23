AKB48伊藤百花（22）が、22日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。初のバラエティー番組単独出演で芸人から“洗礼”を受けた。番組の企画は「ギリ笑えるイヤなワードで盛り上げろ」。芸人がニセ番組収録を行い、何も聞かされていないゲストを交え“イヤなワード”で番組を盛り上げるというもの。進行の濱家隆一とともに、AKB48で先輩にの小栗有以がニセ番組収録をモニタリングした。小栗は伊藤について「