クックパッドで殿堂入りレシピ数、つくれぽ数ともにNo.1を誇る、☆栄養士のれしぴ☆さんの最新刊、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』が2026年3月23日（月）に宝島社より発売されました。今回はその中から、鶏もも肉をつかったおすすめレシピを３品紹介します！ ☆栄養士のれしぴ☆さんの「鶏もも」レシピがあなたの定番料理になる！ 鶏もも肉のレパートリーを増やしたいなと思ったら、ぜひ試