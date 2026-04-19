＜ママ友にモヤッ＞「子どもに興味ないの？」と言われた。「結婚してもしなくてもいい」だけなのに
子どもの結婚をめぐる親の本音は、ときに誤解を生むことがあるようです。「好きにしてほしい」は無関心なのか、それとも信頼なのか。ママたちの揺れる思いをのぞきます。
『「子どもが結婚してもしなくても、どちらでもいい。好きなようにしてほしい」と話したら、ママ友に「どうでもいいの？ 子どもに興味ないんだね」と言われた』
投稿者さんの「わが子の人生を尊重したい」という気持ちは、無関心と受け取られてしまったようです。ママたちのコメントからは、親の思いと周囲の価値観のズレが浮かび上がります。
ママたちは、子ども本人が考えた人生を進んでほしいと願っているでしょう。
『私も息子が結婚してもしなくても本人が選べばいいと思っています』
『どうでもいいわけがない。ただ子どもの意思を尊重したいだけ』
「話が飛躍している」と驚く声もありました。結婚は本人の問題であり、親が強く望んでも思い通りになるものではありませんよね。
『学校までは義務だし親の意向も入るけれど、そこから先は親がどう思おうと意味がない。結婚してほしいと思っても、縁がない子だったら残酷すぎるし。逆にするなと言っても駆け落ちするかも』
親の希望と子どもの人生は一致するとは限りません。ただ後悔しないように生きてほしいとママたちは語ります。だからこそ、「好きにしてほしい」という言葉になるのでしょう。
結婚がすべてではない
また、結婚にこだわる必要はないと考えるママも少なくありません。
『食うに困らず健康で幸せでいてくれたらそれでいい』
『子どもの人生は子どものもの。親とは別』
『小4の娘はバリキャリで結婚しない宣言……お金持ちになるそうです。孫、見られるかな』
『自立して、くだらないことで笑いながら楽しく生きてくれたらいいかな』
『成人した子どもが3人いますが、揃いも揃って自身の人生を満喫しており、連絡すら年1回あるかないか。でも、子どもが幸せならそれでいい』
子どもには子どもの人生があります。結婚の有無よりも、満ち足りた人生であってほしいという願い。そこに無関心さはありません。
子どもにも家族を作ってほしい
一方で、ママ友の気持ちが「少しわかる」とする声もあります。
『結婚しないで一生独身よりは、大切な人を見つけて家族を作ってくれた方がよくない？ ムリ強いはできないけれど、密かにそう思う』
『私は結婚して幸せだからさ』
自分が結婚によって安心や喜びを得た経験があると、わが子にも同じ幸せを願うのは自然な感情かもしれません。家族が増えること、孫に会えることへの期待もあるでしょう。ただ、その願いが強くなりすぎると、「結婚しない＝不幸」「独身＝残念」という見方につながりかねないという指摘もありました。
結婚＝幸せとは限らない
結婚生活を経験したからこそ、慎重になるママもいます。
『わが子は結婚したけれど、いろいろあって離婚した。理想通りにはいかないと痛感したよ』
『結婚したからって幸せになるとは限らないよね』
結婚はゴールではなく、あくまで人生の選択肢のひとつ。パートナーとの関係がうまくいかなければ、深い傷を負うこともあります。
『いい人がいたら、って感じ。モラハラ旦那や鬼嫁ならひとりの方がマシ』
そんな声からは、「結婚すれば安心」とは言い切れない現実がにじみます。
結婚観の違いであって、むしろ幸せであってほしい
結婚は人生の大きな節目ですが、親の立場になるとその受け止め方は一様ではないようです。応援したい気持ちと心配する思いが交差するなか、ママたちの率直な声が集まりました。
『してもしなくてもいい。ただ結婚をするとなると「あんた大丈夫？ 家族を守らなきゃいけないんだよ？ しっかりやれる？」と心配になりそう』
『今の若い夫婦は共働きで大変。激務の娘が結婚して育児まであったら、倒れるのではと心配。好きな人ができて、この人となら幸せになれるって思った相手と結婚できたらいいなあと思う』
時代背景も影響しているようです。共働きが当たり前になり、家事や育児の負担、経済的不安もあるでしょう。「結婚は周りのためにするものではない」という声も印象的でした。
『しっかり親離れ、子離れしているだけ』
「結婚してもしなくてもいい」という言葉は、突き放しではなく信頼の裏返しなのでしょう。子どもの人生を子どもに委ねる覚悟。それはけっして無関心ではありません。結婚観に正解はなく、ママの数だけ願いがあるものです。ただひとつ共通しているのは、「幸せでいてほしい」という思い。その形が違うだけなのかもしれませんね。
編集・あいぼん イラスト・白目向き子