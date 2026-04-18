【モデルプレス＝2026/04/18】女優の福本莉子が4月16日、自身のInstagramを更新。白黒チェック柄のミニスカート姿を披露し、注目を集めている。【写真】25歳女優、チェックミニスカからスラリ美脚◆福本莉子、美脚輝くミニスカコーデ公開福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪