堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『コスメ狂いによる一軍ベスコス紹介 リアルに愛用しているコスメたち最新ver 美白UVケア/美肌ファンデ/今っぽリップ』の動画を投稿。一軍コスメを紹介してくれました。【関連記事】堀未央奈「好きすぎて」ヘビロテしている愛用クッションファンデ■フェイスパウダー動画内で紹介されたのはこちら。クレ・ド・ポー ボーテ/プードルコンパクトエサンシエルn 税込12,100円（公式サイトより）