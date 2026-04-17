​​堀未央奈「これは本当に革命」すでに底見え！ヘビロテ中のフェイスパウダー

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『コスメ狂いによる一軍ベスコス紹介 リアルに愛用しているコスメたち最新ver 美白UVケア/美肌ファンデ/今っぽリップ』の動画を投稿。一軍コスメを紹介してくれました。

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■フェイスパウダー

動画内で紹介されたのはこちら。

クレ・ド・ポー ボーテ/プードルコンパクトエサンシエルn 税込12,100円（公式サイトより）

余分な皮脂・汗を吸収してテカりを防ぎ、さらに皮脂をクリームに変化させて粉浮きを抑えるというフェイスパウダー。

堀さんはこちらについて「パウダーで最近革命が起きて、自分の中で」「今まで使った中で本当に一番好き」と熱弁しながら紹介。

続けて「2ヶ月も経ってないから、なのに底が見えたのが初めてっていうアイテム」「めっちゃ使ってて」とヘビロテアイテムだとコメント。

その使用感についても「しっかり目につけても、マットすぎないっていうか、ちゃんと素肌の下地とかファンデで作ったツヤ感も綺麗に残してくれて」「時間が経ってメイクが崩れた時に、変なテカり方じゃないと言うか」と自然なツヤ感を評価。そして「これは本当に革命でした」と語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。