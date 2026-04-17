医療用品メーカーのダイヤ工業は、日常生活や仕事中において腰の悩みを抱える人に向けたスパッツ「エアリノ」を開発した。4月16日からクラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」で発売する。立ち仕事や長時間の歩行などで腰に不安を抱える人の多くは、「骨盤のバランス崩れ」が原因の一つといわれている。従来の腰サポーターやコルセットは腰を固定するものが主流だったが、「動くとズレる」「服の下でかさばって目立つ」「