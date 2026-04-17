「DIRECT COOL ProPLUS水路式」山善は、水冷服「DIRECT COOL」シリーズの新モデル「DIRECT COOL ProPLUS（ダイレクトクール プロプラス）水路式」を開発。同商品は、従来のチューブ式から背中を面で冷却する「水路式構造」へと進化し、より効率的かつ快適な冷却性能を実現している。同社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに一部ホームセンターなどで、5月中旬から順次発売