明日18日は西日本の雨も朝にはやんで、19日にかけて広く晴れる見込みです。18日、19日と気温が上がり、特に19日は近畿から関東は最高気温が25℃以上の夏日になる地点が増えるでしょう。急な暑さに気を付けるとともに、朝晩はひんやりするため一日の寒暖差に要注意です。21日(火)・23日(木)〜24日(金)に前線や低気圧が通過4月も半分が過ぎ、晴れれば昼間は過ごしやすい日が増えてきました。明日18日(土)から19日(日)にかけても、日