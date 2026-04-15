読めばわかるのに、いざ書こうとすると漢字が出てこない。スマートフォンでは変換できるのに、自分の手では書けないといった経験はありませんか？40代以降に感じやすいこの変化は、記憶力の低下というよりも“使い方の変化”が影響していることがほとんど。その仕組みを知ることで、必要以上に不安を感じずに整えることができます。記憶を再現する力が鈍ってる漢字が書けないと、「記憶力が落ちたのでは」と感じがち。しかし実際に