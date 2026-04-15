お腹の贅肉を落としたい時、床に寝て上半身を起こす腹筋運動（クランチ）に取り組む方は少なくないでしょう。でも、腹筋を縮ませるクランチよりも、腹筋を伸ばす方がお腹の引き締めには効率が良いのです。そこで習慣に採り入れたいのが、腹筋をしっかり伸ばすことができるヨガの基本ポーズ【木のポーズ】。正しくは立位で行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったままで行う簡単なアレンジバージョ