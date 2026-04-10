30時間限界突破フェスで「朝からガチ安野」生放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）で開局10周年。それを記念し、４月11日（土）午後３時から特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。同番組内の企画にて４月12日（日）午前６時より『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』を生放送することを決定した。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て３チャンネルで同時進行する。
特別企画『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』では、2025年に結党されたばかりのチームみらいの安野貴博党首と「ABEMA」と経済メディア「ReHacQ」のプロデューサーを務める高橋弘樹が豪華ゲストと共に、「AIと政治」についてさまざまな角度から徹底討論。安野党首は「ReHacQ」での生放送に出演したのち、仮眠を経て「ABEMA」の生放送にはしご出演する予定。
また、スタジオゲストには、ひろゆき(オンライン出演)、チームみらい・広報本部長の河合道雄、「ReHacQ」の政治ジャーナリスト・今野忍の生出演も決定。
本企画の実施決定にあたり安野党首は、「この度は「ABEMA」開局10周年の企画にお招きいただき、ありがとうございます！ロングスリーパーな僕は『朝からガチ安野』と聞いて戦々恐々としていましたが、いいお布団があると聞いて元気が出ました！どんな質問が来てもお答えできるよう、ぐっすり眠って“限界突破”を頑張ります！」、高橋は「ABEMA10周年ということで、次の日本の10年をしっかり占える素敵な番組にしたいと思います！」とそれぞれ意気込みを寄せている。
（C）AbemaTV, Inc.
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て３チャンネルで同時進行する。
また、スタジオゲストには、ひろゆき(オンライン出演)、チームみらい・広報本部長の河合道雄、「ReHacQ」の政治ジャーナリスト・今野忍の生出演も決定。
本企画の実施決定にあたり安野党首は、「この度は「ABEMA」開局10周年の企画にお招きいただき、ありがとうございます！ロングスリーパーな僕は『朝からガチ安野』と聞いて戦々恐々としていましたが、いいお布団があると聞いて元気が出ました！どんな質問が来てもお答えできるよう、ぐっすり眠って“限界突破”を頑張ります！」、高橋は「ABEMA10周年ということで、次の日本の10年をしっかり占える素敵な番組にしたいと思います！」とそれぞれ意気込みを寄せている。
（C）AbemaTV, Inc.