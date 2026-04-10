漫画家のアマットル・キナさんの漫画「インドネシア人は驚いた時『犬！』と言うらしい」が、Xで合計1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者はバリ島に10年以上暮らしていますが、先日これまで聞いたことのない言い回しに出会いました。それは…という内容で、読者からは「隣のグラウンドからその言葉がよく聞こえます」「知らなかった！」「うちの地域ではこういう意味合いで使います」など