大切な人へ感謝を伝える母の日にぴったりな、心あたたまるスイーツが登場♡ムーミンと文明堂のコラボカステラが、2026年も限定販売されます。今年は「Moominmamma’s Day」をテーマに、やさしい時間と想いを包み込むデザインに。贈る人も受け取る人も笑顔になる、特別なギフトをチェックしてみてください♪ 上品な特撰カステラギフト 「ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号」は4,968円（税込）