俳優「坂口憲二」と高級SUVの共演に注目集まる俳優の坂口憲二さんは、2023年に約9年ぶりとなる俳優復帰を果たして以降、映画などで再び存在感を放っています。現在はボルボのアンバサダーも務めており、同ブランドのフラッグシップSUV「XC90」と共演したショットが注目を集めています。どのような内容なのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ 「坂口憲二」×「高級“3列7人乗り”SUV」を動画で見る！坂口さんは2018年に病気