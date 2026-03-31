俳優「坂口憲二」と高級SUVの共演に注目集まる

俳優の坂口憲二さんは、2023年に約9年ぶりとなる俳優復帰を果たして以降、映画などで再び存在感を放っています。

現在はボルボのアンバサダーも務めており、同ブランドのフラッグシップSUV「XC90」と共演したショットが注目を集めています。どのような内容なのでしょうか。

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坂口さんは2018年に病気療養のため活動を休止していましたが、2023年のドラマ出演で約9年ぶりに俳優復帰を果たしました。最近では映画「教場 Requiem」にも出演し、再び存在感を示しています。

2025年には50歳という節目を迎え、同年2月にはボルボのフラッグシップSUV「XC90」のアンバサダーに就任しました。

XC90は、2002年に欧州で初代モデルが登場したボルボ初のSUVで、現行の2代目モデルは2016年に日本へ導入されました。3列シート・7名乗りの大型SUVとして展開されています。



ボディサイズは全長4955mm×全幅1960mm×全高1775mm（2026年モデル）です。

外観は、スリムなトールハンマー型LEDヘッドライトをはじめ、格子状デザインのグリルなど、堂々としたボディにモダンでワイドな印象を与えています。

インテリアは「スカンジナビアンデザイン」を取り入れた落ち着いた空間が広がり、3列シートのキャビンは大人が全席で快適に過ごせる居住性を確保。ナッパレザーやレザーフリー素材を採用し、環境配慮と上質感を両立しています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様の「B5」と、プラグインハイブリッド仕様の「T8」をラインナップ。いずれも4WD仕様です。

なかでもT8はシステム最高出力233kW（317馬力）を発揮し、燃費性能はWLTCモードで13.3km／L、一充電あたりのEV走行距離は73kmを確保しています。

なお、2026年モデルの価格（消費税込）はB5が1019万円から、T8は1294万円から設定されています。

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坂口さんのインスタグラムでは、XC90を運転するスペシャルムービーが公開されました。

落ち着いた雰囲気の車内でハンドルを握る姿や、走行シーンを切り取った映像が投稿され、50歳を迎えた現在も変わらない魅力を感じさせます。

コメント欄には「渋すぎる」「やっぱりかっこいい」「大人の余裕がすごい」「ボルボ似合いすぎ」「理想の歳の重ね方」といった声が多く寄せられ、坂口さんの変わらぬ存在感に対する称賛が目立ちました。

また、「こんな大人になりたい」「この雰囲気でSUV乗るのはズルい」といった憧れの声も見られ、クルマと人物の相性の良さにも注目が集まっているようです。

全体としては、“クルマの魅力”だけでなく“坂口憲二という存在そのもの”への共感や支持が広がっている様子がうかがえます。