昨年、初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』でアメリカ、アジア、ヨーロッパの全12都市を巡り、世界への躍進を果たしたBE:FIRST。そんな彼らのグローバルな活躍は、まだまだ続いている。Kアリーナ横浜で開催される『JANET JACKSON JAPAN 2026』の6月14日公演にスペシャルゲストとして出演し、オープニングアクトとして約30分間のパフォーマンスを披露