カブスの若手スター「ＰＣＡ」ことピート・クローアームストロング外野手（２３）が、６年総額１億１５００万ドル（約１８２億円）の大型契約に合意したことが２４日（日本時間２５日）に明らかになった。米ＥＳＰＮ局のパッサン記者ら複数の米メディアが報じた。ＰＣＡは２５日に２４歳の誕生日を迎える。契約は２７年から３２年まで。本来ならメジャー６年目にあたる３１年シーズン終了後にＦＡとなるが、長期契約でＦＡ初期