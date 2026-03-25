米国のトランプ大統領によるイランへの攻撃によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。強硬姿勢を貫くトランプ大統領の背後には何があるのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第3回】戦争に消極的だったトランプが次々と開戦した理由池上：トランプは「4〜5週間」と言っていましたが、軍事作戦はとても終わりそうにありません。佐藤：前最