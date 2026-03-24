大切な人へ「ありがとう」を伝える母の日・父の日に向けて、ロッテの「ガーナチョコレート」とONE PIECEが再びコラボレーション♡今年は新たな描き下ろしビジュアルとともに、より心に響くストーリーが展開されます。親子の絆をテーマにした温かな世界観は、贈る気持ちをより特別なものにしてくれそうです♪ 親子の絆を描く感動ビジュアル 「ガーナチョコレート」×「ロビ