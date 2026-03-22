WaterAirが展開するインナーファッションブランドのtu-hacci（ツーハッチ）は3月11日、シームレスブラ「ひびかないブラ MiSEL（ミセル）シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ」を発売しました。■軽やかな着け心地とボリュームアップを両立同商品は、軽やかな着け心地はそのままに、肉厚パッドを取り入れて自然なボリュームアップを実現したシームレスブラです。内蔵された立体パッドがバストを下から押し上げることで、ノンワイ