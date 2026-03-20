体から「毒」と言われる食材を抜くとどうなるのか。医師の和田秀樹さんは「『四毒』と言われる小麦粉、植物性油、乳製品、砂糖を抜いて、栄養不足になってしまっては本末転倒だ。乳製品であるヨーグルトの免疫機能は、最近よく指摘されるし、甘いものを食べて気分がよくなり、結果として免疫が上がる人も大勢いる」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気 88の読むサプリ』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iSt