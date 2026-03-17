フランス発のラグジュアリーシューズブランド・レペットから、2026年春夏のアクティブウェアコレクションとして「レインボーカプセルコレクション」が登場。バレエの世界観を感じさせる優美なデザインと、やわらかなパステルカラーが魅力です。軽やかで詩的なムードをまといながら、日常にも取り入れやすい洗練されたスタイルを提案してくれます♡ バレエ着想の優美なデザイン バレエの象