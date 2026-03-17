レペットのカプセルコレクション♡バレエ着想の軽やか春夏スタイル

フランス発のラグジュアリーシューズブランド・レペットから、2026年春夏のアクティブウェアコレクションとして「レインボーカプセルコレクション」が登場。バレエの世界観を感じさせる優美なデザインと、やわらかなパステルカラーが魅力です。軽やかで詩的なムードをまといながら、日常にも取り入れやすい洗練されたスタイルを提案してくれます♡

バレエ着想の優美なデザイン

バレエの象徴ともいえるラップオーバートップスとチュチュスカートの組み合わせから着想を得た本コレクション。

ブランドのルーツであるバレエのエスプリを大切にしながら、しなやかなシルエットで現代的にアップデートされています。動きに寄り添う軽やかさとエレガンスが共存するデザインです。

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

パステルカラーの展開

やわらかなパープル、イエロー、ブルーのパステルカラーが、春夏らしい軽快な印象を演出。繊細で優しい色合いが肌になじみ、ナチュラルで女性らしいスタイリングを叶えてくれます。

カラー：Mauve／Jaune blé／Orphee

ラインナップ＆価格

ソフトストレッチ ラップオーバー



価格：20,900円（税込）

ライト チュチュ スカート



価格：55,000円（税込）

しなやかな着心地のトップスと、ふんわり軽やかなチュチュスカートはセットで楽しむのはもちろん、それぞれ単品でもコーディネートの主役に。

取り扱い店舗：レペット松屋銀座店／レペット京都高島屋店／公式オンラインストア

日常にバレエの美しさを♡

レペットのカプセルコレクションは、バレエの優雅さと現代のファッション性を融合した特別なライン。

軽やかなシルエットと柔らかな色彩で、日常にほんのりとした特別感をプラスしてくれます♡この春夏は、バレエコアのエッセンスを取り入れて、気分まで軽やかに過ごしてみてはいかがでしょうか♪