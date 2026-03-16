「（小声）妻の誕生日に…自宅スイーツビュッフェを段取りしたから、起こしてきまーす」【写真】見た目も美しいフルーツタルトこの一言を添えてThreadsに投稿されたスイーツ写真に、「私も妻な気がするのでお皿持って行きます」「全国の妻会場はこちらですか？」「私、第二夫人です」と“妻”を名乗るユーモアあふれるコメントが相次ぎ、話題になりました。写真を投稿したのは、本業は工事現場の現場監督をしているというkenji