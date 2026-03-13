セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気の揚げ物をお得な価格で販売する「揚げ物日替わりスーパーセール」を3月20日から期間限定で実施します。【えっ】対象商品が異なる店も？詳細＆注意事項も公開！1週目の対象は3月20日が「ななチキ」、21日が「ザクチキ（魅惑のうま辛）」、22日が「揚げ鶏」で、いずれも140円（以下、税込み）で販売。2週目の対象は27日が「ささみ揚げ（梅しそ）」、28日が「アメリカ