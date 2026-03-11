北海道発ランジェリーブランド〈SerenitiaBloom（セレンティアブルーム）〉から、大きめバスト女性のためのノンワイヤーブラ「Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）」が登場。E65～I75までのグラマーサイズに対応し、ノンワイヤーなのにしっかり支える設計が魅力です。肩への負担軽減や肌へのやさしさなど、日常を快適に過ごせる工夫を細部まで追求。締めつけず、きれいなシル