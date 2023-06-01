漫画『チェンソーマン』第2部が、3月25日配信の漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて最終回を迎えることが発表された。本日11日更新の最後のページにて「次回最終回3月25日（水）配信予定」と告知された。2022年7月よりスタートした第2部の連載が、3年8ヶ月の歴史に幕を下ろす。【画像】たまらん！絵柄はレゼ配布される映画『チェンソーマン』新たな特典カード『少年ジャンプ＋』のトップページでも、「『チェンソーマン』第2部