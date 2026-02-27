郄橋伸明が手掛ける「エヌティーエヌ（NTN）」が、2026年秋冬コレクションのテーマ「MADE BY HAND」と連動し、陶芸家・山田隆太郎とのコラボレーション作品を発表した。2026年夏頃、NTN公式オンラインショップとNTNポップアップショップで発売する。【画像をもっと見る】山田隆太郎は、日常で使う器を中心に、手取りの良さやディテールの美しさを際立たせる「静かなうつわ」を生み出している陶芸家。多摩美術大学環境デ