菓子専門店「シャトレーゼ」の2026年ひなまつりケーキが、2月15日から順次販売中。苺デコやアソート、ミニケーキ、アレルギー配慮商品まで豊富なラインアップで、家族みんなでひなまつりを楽しめます。カラフルでかわいすぎる...！●お花のフリルショートデコレーションりんご風味クリームと苺クリームで花をイメージした華やかなデコレーション。苺シュガーチップ入りの苺クリームやダイス苺、白桃果肉入りソースをサンドした春ら