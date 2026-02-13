大分県内各地で開催されているひな祭りにあわせて、大分空港では13日から各地のお雛様が一堂に展示されています。 【写真を見る】大分空港に5市1町のお雛様が集結ひな巡り2026 大分空港の出発ロビーにお目見えしたのは、県内各地のお雛様。竹田市や中津市など5市1町の個性豊かな雛人形およそ80体が並んでいます。 この特別展示は、各地の名産品や文化と結びついた人形を通して利用客に大分の魅力を知ってもらおうと、空