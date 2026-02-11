富士山のふもとにある山中湖（山梨県）は、冬になると湖面が凍結することが多い。氷が薄く割れて落ちるなど事故の危険性があることから、湖を管理する立場にある山中湖村は凍った湖面への立ち入りを禁止している。 しかし、最近では写真撮影などのために湖面に入る観光客が相次いでおり、危険行為も多発しているという。 石を氷に投げる観光客も… 山中湖の氷は一見すると一面が凍結しているように見えるものの、厚さは5センチ