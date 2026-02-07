ジュピターコーヒーが倒産輸入食品店は実質「カルディ」の一強なのか？コーヒー豆や輸入食品、輸入ワインなどをメインに取り扱う「ジュピター」が、2026年1月5日に東京地裁に対して民事再生法の適用を申請し、保全処分、監督命令を受けた。ジュピターは、駅ビルなどの商業施設を中心に全国90店舗以上を展開。2021年7月期の売上高は102億8190万円と好調であったが、主力商品のコーヒー豆の価格高騰などにより徐々に業績が悪化。さら