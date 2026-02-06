「ゾンビたばこ」を使用した疑いが持たれているカープの羽月隆太郎容疑者が否認から一転、薬物の使用を認める供述をしていることが分かりました。 カープの羽月隆太郎容疑者は先月２７日、指定薬物の「エトミデート」を使用した疑いで逮捕されその後、送検されています。 警察によりますと羽月容疑者は逮捕後「使った覚えはありません」と容疑を否認していましたが一転、エトミデートの使用を認める供述