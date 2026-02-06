日本マクドナルドホールディングスが６日発表した２０２５年１２月期連結決算は、フランチャイズ（ＦＣ）を含む全店売上高が前期比７・２％増の８８８６億円、最終利益は６・１％増の３３９億円で、いずれも過去最高を更新した。本業のもうけを示す営業利益も１０・９％増の５３２億円と過去最高だった。期間限定メニューが集客増につながり、昨年３月に約４割の商品で１０〜３０円の値上げをしたことも奏功した。万代一朗・