現在のアーセナルは堅守が大きな武器となっており、3日に行われたカラバオ杯準決勝2ndレグのチェルシー戦でも鉄壁の守備で1-0と勝利してみせた。ただ、そんなアーセナルでも届かなかったのが『プレミアリーグ最少失点記録』だ。2004-05シーズンにはチェルシーが僅か15失点で優勝を果たしていて、これがプレミア最少失点記録となっている。今季のアーセナルにはこの数字を塗り替える期待もあったが、24節終了時点で17失点を喫してし