バレンタインの時期に必要になるチョコペン。実は、わざわざ買わなくてもお家にある材料で代用できるんです。今日は、チョコペンを代用するワザを3つをご紹介します。 ▼ 一口チョコで 一口チョコをレンジで溶かし、クッキングシートに入れたらできあがり！クッキングシートの入れ方もすべて写真付きなので、わかりやすいですよ。 ▼ ココアと砂糖でもOK ココアと砂糖を溶かしてビニール袋などに入れて先端をカットして使う方