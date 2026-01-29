株式会社フェイスが運営するノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPは、歴代Honda Hマークをモチーフにした折りたたみスツールの予約販売を楽天市場で開始した。 本田技研工業の正式ライセンスを取得した公認アイテムで、1000個限定生産となる。1963年から現在までのHondaロゴの変遷を一面にあしらったデザインを採用。 座面には高反発クッション素材を配置し、長時間の使用でも快適性を保つという。さらに、高さ調整