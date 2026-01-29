モスバーガーは、2026年1月28日にメニュー表を切り替えました。公式Xアカウントと公式サイトに、新しいメニュー表が掲載されています。「とり竜田バーガー」が期間限定で登場 平日限定の「昼割セット」のラインアップも変わっています。昼割セットはハンバーガー＋ポテトM＋セットドリンクMのセットで、平日の10時30分から15時0分まで注文できます。「レギュラーセット」より20円お得です。1月27日までのメニュー表にあった期間限