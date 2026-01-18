来週（2026年1月19日〜1月25日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月12日〜1月18日｜総合運＆恋愛運TOP３『闘争心は出さないようにしましょう』｜総合運｜★☆☆☆☆調和を重視して平和に過ごしていれば、自分のことを認めてくれる人も多いでしょう。けれど