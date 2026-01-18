【魚座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『闘争心は出さないようにしましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
調和を重視して平和に過ごしていれば、自分のことを認めてくれる人も多いでしょう。けれど、闘争心剥き出しに見せてしまうと、途端に孤立してしまいます。仕事や公の場では周りの人達が余裕がなく荒れているので、それ以上に混乱させないためにいつも通りの行動を取るしかないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分を変えていくことが課題です。素直になりたいし悪い癖も直していきたいでしょう。その努力を元々相性の良い人は認めてくれます。シングルの方は、自己主張を控えめにできる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が追いかけたり尽くしたりする方には回りたくないようです。
｜時期｜
1月19日 自分を守る ／ 1月23日 疎外感がある
｜ラッキーアイテム｜
お気に入りのバッグ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞