創業は明治14年。東京・神田神保町のシンボルとして愛されてきた三省堂書店は、建て替え工事による閉店から約4年、創業145年を迎える2026年の３月19日に「三省堂書店神田神保町本店」として新たにスタートを切る。ネット通販台頭の今、リアル書店の役割とは？今後の展望について、亀井崇雄社長に話を聞いた。 【画像】三省堂書店の社長が一番つらい時に救われた一冊とは 総合書店としての伝統を継承していく ──長い歴