¥É¥¤¥Ä¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëBlack Forest Labs¤¬²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÖFLUX.2¡×¤«¤é¡¢¹âÂ®¡¦Åý¹ç·¿¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖFLUX.2[klein]¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¡¢²èÁüÀ¸À®¤¬1ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç´°Î»¤¹¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·À­¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FLUX.2 [klein]: Towards Interactive Visual Intelligence | Black Forest Labshttps://bfl.ai/blog/flux2-klein-towards-interactive-visual-intelligenceInt