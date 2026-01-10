ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアの店舗にて「ご当地！うまいもん祭」を開催。福岡のB級グルメをイメージした「スタミナ鉄板焼風おにぎり」がラインナップされます。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」スタミナ鉄板焼風おにぎり 発売日：2026年1月13日(火)価格：198円(税込)ニンニクの香りが食欲をそそる福岡のB級グルメ「スタミナ鉄板焼」をイメージしたおにぎり。豚ハラミをニンニクやねぎ