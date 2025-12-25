⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026 年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開されることが決定。予告編と本ビジュアルが公開された。アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主制作アニメで注⽬を集めてきた