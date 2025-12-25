【おしり前マン】このヒーロー、おしりが前にある！ 3月20日公開決定！
⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026 年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開されることが決定。予告編と本ビジュアルが公開された。
アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主制作アニメで注⽬を集めてきたアニメ・イラスト作家、⾕⼝崇。YouTube の総再⽣回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、⾳楽アーティストへのイラス
ト提供など、ジャンルを越えて唯⼀無⼆の活動を続けてきた。
そんな⾕⼝の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化され、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開されることが決定した。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を⾕⼝⾃⾝が⼿がけ、YouTube発・完全個⼈制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作⻑編アニメーション映画となる。
そして今回予告編が公開された。
ユニークな世界観は映画化によってさらにスケールアップし、CGを⽤いたミュージカルシーンなど印象的な場⾯が随所に盛り込まれている。まさに ”⾕⼝ワールド” 全開とも⾔える映像に仕上がっている。
さらに、本作の監督を務める⾕⼝監督⾃らが声優を務め、劇中では歌唱シーンも披露しているところも注⽬ポイント。遊び⼼と表現への強いこだわりが随所に感じられ、映画本編への期待が⾼まる内容となっている。果たして、おしり前マンは世界を救うことができるのか―。
あわせて、シュールな世界観を象徴する本ビジュアルも公開された。「私は、おしりが前にある。」というキャッチコピーのもと、中央には⼤きくおしり前マンの姿が描かれ、その周囲には物語を彩る個性豊かなキャラクターたちが配置されている。本作ならではのユーモアと世界観が凝縮されたビジュアルとなっている。
ムビチケ前売券は明⽇12／26（⾦）より発売開始。ぜひチェックしてほしい。
『おしり前マン』本ビジュアルや場面写真
（C）2026 映画「おしり前マン」/ ⾕⼝崇
